Аракчи: шаги США в сторону санкций против Ирана будут иметь последствия

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Действия США по вопросу санкций в отношении Ирана будут иметь последствия, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Негативная атмосфера (вокруг соглашения — ред.) создана администрацией США. Это нарушение положений СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — ред.). Эти шаги не позволяют Ирану воспользоваться выгодами от снятия санкций, и это абсолютно неприемлемо, и это будет иметь свои последствия", — сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом американский президент отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, США выйдут из соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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