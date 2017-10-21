Сделку по Ирану менять нельзя, иначе будут проблемы, заявил Аракчи

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе нужно выполнять в полном объеме, его изменять нельзя, иначе будут проблемы, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы не видим каких-либо возможностей для пересмотра или дополнения этого договора, включения каких-либо дополнительных приложений. СВПД необходимо выполнять в полном объеме и Иран должен получать выгоды, предусмотренные этой сделкой", — заявил Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"В противном случае у нас будут очень серьезные проблемы", — добавил замглавы МИД Ирана.

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>