В Чехии начался второй день выборов в нижнюю палату парламента

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости, Александр Куранов. В Чехии в субботу в 8.00 по местному времени (09.00 мск) начался второй день выборов в нижнюю палату парламента, которые президент республики Милош Земан назвал "нормальными и свободными"; голосование продлится до 14 часов, после чего начнется подведение итогов выборов.

"Принципиальный характер для чехов носили (первые посткоммунистические) выборы 1990 года. Все остальные, включая нынешние, являются нормальными, свободными выборами. То, что каждый (политик – ред.) заявлял о том, что (нынешние выборы – ред.) являются принципиальными и переломными, было лишь рекламной кампанией и ничем более", — заявил в пятницу Земан, обращаясь к журналистам после того, как опустил в урну свой бюллетень.

Свои опасения за исход голосования в ходе предвыборной кампании не раз высказывали как лидеры социал-демократов, входящие в состав правительства, так и представители оппозиционных правых партий. Их напугала возможность крупного успеха у избирателей центристского движения ANO, которое 6 лет назад создал и возглавляет долларовый миллиардер Андрей Бабиш. "Если Бабиш станет премьером, могут быть поставлены под вопрос демократические завоевания страны", — заявил, например, лидер движения ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Согласно предвыборным опросам, за кандидатов в депутаты от движения ANO были намерены проголосовать около 27-28% избирателей, за представителей идущих следом коммунистов и социал-демократов – вдвое меньше, а кандидаты от правых партий вообще с немалым трудом набирали в опросах необходимые для попадания в парламент 5% голосов.

Непонятную для многих политологов и самих избирателей роль играют Пиратская партия и возникшее лишь в этом году движение "Свобода и прямая демократия" (СПД). Первая фактически дублирует главную цель движения ANO – борьбу с коррупцией, а СПД сделало ставку на запугивание обывателей угрозой появления в стране мусульманских мигрантов, в чем весьма преуспело. Именно "пиратов" и СПД многие политологи видят в качестве возможных союзников Бабиша и его движения в создании правящей коалиции, поскольку традиционные партии заранее "умыли от этого руки", не желая связывать себя с находящимся под следствием миллиардером.

В начале октября в отношении Бабиша было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях при получении на свою фирму субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). Тем не менее, Земан готов поручить Бабишу первому попытаться составить новое правительство, если его движение победит на выборах.

В целом президент намерен после 28 октября провести встречи с лидерами всех партий и движений, которые пройдут в новый состав парламента, а на межпартийные переговоры о составлении коалиций Земан, как он заявил в пятницу, готов им предоставить максимально отпущенный для этого законом срок в 30 дней.