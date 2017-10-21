В Чехии начался второй день выборов в нижнюю палату парламента

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости, Александр Куранов. В Чехии в субботу в 8.00 по местному времени (09.00 мск) начался второй день выборов в нижнюю палату парламента, которые президент республики Милош Земан назвал "нормальными и свободными"; голосование продлится до 14 часов, после чего начнется подведение итогов выборов.
Свои опасения за исход голосования в ходе предвыборной кампании не раз высказывали как лидеры социал-демократов, входящие в состав правительства, так и представители оппозиционных правых партий. Их напугала возможность крупного успеха у избирателей центристского движения ANO, которое 6 лет назад создал и возглавляет долларовый миллиардер Андрей Бабиш. "Если Бабиш станет премьером, могут быть поставлены под вопрос демократические завоевания страны", — заявил, например, лидер движения ТОР 09 Мирослав Калоусек.
Согласно предвыборным опросам, за кандидатов в депутаты от движения ANO были намерены проголосовать около 27-28% избирателей, за представителей идущих следом коммунистов и социал-демократов – вдвое меньше, а кандидаты от правых партий вообще с немалым трудом набирали в опросах необходимые для попадания в парламент 5% голосов.
Непонятную для многих политологов и самих избирателей роль играют Пиратская партия и возникшее лишь в этом году движение "Свобода и прямая демократия" (СПД). Первая фактически дублирует главную цель движения ANO – борьбу с коррупцией, а СПД сделало ставку на запугивание обывателей угрозой появления в стране мусульманских мигрантов, в чем весьма преуспело. Именно "пиратов" и СПД многие политологи видят в качестве возможных союзников Бабиша и его движения в создании правящей коалиции, поскольку традиционные партии заранее "умыли от этого руки", не желая связывать себя с находящимся под следствием миллиардером.
В начале октября в отношении Бабиша было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях при получении на свою фирму субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). Тем не менее, Земан готов поручить Бабишу первому попытаться составить новое правительство, если его движение победит на выборах.
В целом президент намерен после 28 октября провести встречи с лидерами всех партий и движений, которые пройдут в новый состав парламента, а на межпартийные переговоры о составлении коалиций Земан, как он заявил в пятницу, готов им предоставить максимально отпущенный для этого законом срок в 30 дней.