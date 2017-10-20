В Чехии начинаются парламентские выборы

ПРАГА, 20 окт — РИА Новости, Александр Куранов. В Чехии 20-21 октября состоятся очередные парламентские выборы, которые традиционно проходят в течение двух дней, в пятницу и субботу. Помещения для голосования будут открыты в первый день с 14 до 22 часов, на другой день — с 8 до 14 часов.

Своих кандидатов в депутаты нижней палаты парламента выдвинуло рекордное число партий и движений — 31. На 200 депутатских мест претендуют более 7,5 тысячи кандидатов, из них 28% составляют женщины, средний возраст кандидатов — около 46 лет.

Кандидат в премьеры находится под следствием

Безусловным фаворитом выборов является центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем. В последних опросах общественного мнения ANO неизменно получало 27-30% голосов респондентов, вдвое опережая ближайших конкурентов — коммунистов и социал-демократов.

Сам Бабиш не скрывает свои амбиции стать премьером. Помешать ему в этом могут, прежде всего, органы правосудия. С сентября в отношении лидера ANO ведется расследование по подозрению в мошенничестве при получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). Кроме того, Конституционный суд Словакии на минувшей неделе вернул судам низших инстанций на дорасследование дело о возможном сотрудничестве Бабиша, словака по происхождению, с органами госбезопасности в годы социализма.

Бабиш считает все выдвинутые против него обвинения происками политических соперников. В свою очередь, президент республики Милош Земан уже заявил, что, если даже Бабиш будет находиться под следствием, он предоставит ему право первым попытаться сформировать новое правительство в случае победы движения ANO на выборах.

Коммунисты выступают за выход Чехии из НАТО и ЕС

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) впервые в своей постсоциалистической истории претендует на получение второго места по итогам выборов. Согласно опросам, ее кандидатам готовы отдать свои голоса около 13-14% населения, прежде всего, жители сельской местности и пожилые люди. Главным лозунгом коммунистов является выход республики из состава НАТО и Евросоюза.

Данное требование фактически исключает сотрудничество КПЧМ с любой другой партией и движением, в том числе с социал-демократами, лидер которых и премьер Богуслав Соботка в начале года говорил о возможности сближения позиций обеих партий, но при условии отказа коммунистов от своих внешнеполитических лозунгов.

В свою очередь, социал-демократы, выигравшие предыдущие парламентские выборы 4 года назад, ныне заметно сдали позиции, не сумев в своей предвыборной программе предложить избирателям никаких новых идей. В начале этой недели их лидеры, включая премьера, глав МИД, МВД и некоторых других министров, возглавили партийное шествие по центру Праги под лозунгом "Каждому гражданину — достойную зарплату", но вызвали этим лишь закономерный вопрос о том, где же все эти министры были последние 4 года, почему не добились достойных зарплат для сограждан, имея в руках для этого все властные рычаги?

Правые силы запугивают население Бабишем и Востоком

Правые партии и движения замыкают, согласно опросам, состав претендентов на преодоление 5-процентного барьера, необходимого для попадания в правительство. Все они невелики по численности, не обновились идейно и главный акцент делают на запугивании населения олигархизацией политической жизни страны в случае прихода к власти Бабиша и его движения. А потенциальное обращение Бабиша в поисках партнеров для составления правящей коалиции к коммунистам принесет, по мнению правых, отход Чехии от западных ценностей и поворот ее в сторону Востока.

"Пираты" и националисты готовы к сотрудничеству

Недавно возникшие Пиратская партия и движение Свобода и прямая демократия (СПД) могут сыграть, как говорят в Чехии, роль "язычка на весах", качнув их в ходе составления послевыборной коалиции в ту или другую сторону. И "пираты", и СПД делают ставку на тех избирателей, которым надоели традиционные партии и их лидеры, уже два десятилетия не сходящие с экранов ТВ. "Пираты" заявляют о своей готовности бороться с коррупцией, а СПД — с приходом мигрантов, прежде всего, из мусульманских стран.