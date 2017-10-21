Тегеран никогда не будет производить ядерное оружие, заявили в МИД Ирана

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тегеран подтверждает, что ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Иран привержен тому, чтобы не обладать ядерным оружием. Иран подтверждает, что ни при каких обстоятельствах, никогда не будет пытаться разработать или приобрести ядерное оружие. И это наша постоянная приверженность", — сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

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