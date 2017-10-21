Рябков назвал внутриполитической дискуссией шаги Трампа по сделке с Ираном

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Москва пока рассматривает действия президента США Дональда Трампа по отношению к сделке с Ираном сугубо как элемент внутриполитической дискуссии в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Действия Трампа мы пока рассматриваем сугубо как элемент внутриполитической дискуссии в США. Рассчитываем все-таки, что эмоции и политическая конъюнктура не возьмут верх. Надеемся, что возобладает наше общее стремление к укреплению режима ядерного нераспространения, созданию условий для нормального торгово-экономического сотрудничества государств", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Президент США отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из соглашения.

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