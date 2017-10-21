Молодежь стран БРИКС объединится в студенческую лигу

Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Студенческие объединения стран БРИКС создадут студенческую лигу объединения (BRICS YSL), подкомитеты которой будут заниматься конституционными, деловыми, гражданскими, медийными, а также политическими и образовательными вопросами; первое генеральное собрание новой структуры пройдет до следующего саммита БРИКС, рассказала РИА Новости пресс-секретарь "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Анна Рогачева.

Фестиваль официально открылся в Сочи в прошлое воскресенье. Всего, по данным организаторов, в нем приняли участие 25 тысяч человек из 188 стран мира, а также 5 тысяч волонтеров. В субботу в ледовом дворце "Большой" пройдет официальная церемония закрытия фестиваля, участие в ней, как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, примет президент России Владимир Путин.

"В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошла встреча "Молодой Гвардии" с лидерами студенческих объединений стран БРИКС, итогом которой стало подписание резолюции о сотрудничестве. БРИКС выступает за единство среди молодежи и студентов стран-членов, поэтому было решено сформировать студенческую лигу БРИКС (BRICS YSL), сформировать её подкомитеты — конституционные, деловые, гражданские, медийные, политические и образовательные, а также провести первое генеральное собрание BRICS YSL до следующего саммита БРИКС", — сказала Рогачева.

Участники встречи намерены заниматься развитием предпринимательства среди молодежи, созданием единого культурного пространства, а также сохранением безопасной среды в мире и другими проблемами современности.

По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, подписание резолюции — важное событие в формировании общей эффективной работы по развитию молодежи с помощью образования и создания платформы для реализации возможностей. "Мы рады, что сможем совместными усилиями с представителями стран БРИКС повлиять на положительное формирование интересов молодежи", — сказал Давыдов.

Следующий саммит БРИКС пройдет в ЮАР в 2018 году.

Ранее Рогачева сообщила РИА Новости, что МГЕР создаст единый электронный ресурс для взаимодействия участников Всемирного фестиваля молодежи студентов. Ресурс должен будет объединить международные молодежные политические организации для коммуникации и после окончания фестиваля.

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