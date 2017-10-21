Молодежь стран БРИКС объединится в студенческую лигу

08:3221.10.2017
(обновлено: 08:45 21.10.2017)
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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Студенческие объединения стран БРИКС создадут студенческую лигу объединения (BRICS YSL), подкомитеты которой будут заниматься конституционными, деловыми, гражданскими, медийными, а также политическими и образовательными вопросами; первое генеральное собрание новой структуры пройдет до следующего саммита БРИКС, рассказала РИА Новости пресс-секретарь "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Анна Рогачева.
Фестиваль официально открылся в Сочи в прошлое воскресенье. Всего, по данным организаторов, в нем приняли участие 25 тысяч человек из 188 стран мира, а также 5 тысяч волонтеров. В субботу в ледовом дворце "Большой" пройдет официальная церемония закрытия фестиваля, участие в ней, как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, примет президент России Владимир Путин.
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
Президент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
"В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошла встреча "Молодой Гвардии" с лидерами студенческих объединений стран БРИКС, итогом которой стало подписание резолюции о сотрудничестве. БРИКС выступает за единство среди молодежи и студентов стран-членов, поэтому было решено сформировать студенческую лигу БРИКС (BRICS YSL), сформировать её подкомитеты — конституционные, деловые, гражданские, медийные, политические и образовательные, а также провести первое генеральное собрание BRICS YSL до следующего саммита БРИКС", — сказала Рогачева.
Участники встречи намерены заниматься развитием предпринимательства среди молодежи, созданием единого культурного пространства, а также сохранением безопасной среды в мире и другими проблемами современности.
По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, подписание резолюции — важное событие в формировании общей эффективной работы по развитию молодежи с помощью образования и создания платформы для реализации возможностей. "Мы рады, что сможем совместными усилиями с представителями стран БРИКС повлиять на положительное формирование интересов молодежи", — сказал Давыдов.
Следующий саммит БРИКС пройдет в ЮАР в 2018 году.
Ранее Рогачева сообщила РИА Новости, что МГЕР создаст единый электронный ресурс для взаимодействия участников Всемирного фестиваля молодежи студентов. Ресурс должен будет объединить международные молодежные политические организации для коммуникации и после окончания фестиваля.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.
Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.
Москвичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.
Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.
Вечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.