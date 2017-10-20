Microsoft, Facebook, Twitter и Google усилят борьбу с терроризмом в сети

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мировые технологические гиганты Microsoft, Facebook, Twitter и Google договорились укрепить сотрудничество в области борьбы с террористическим контентом в интернете, говорится в заявлении по итогам встречи представителей этих компаний с главами МВД "большой семерки".

Министерская встреча прошла 20 октября на итальянском острове Искья. Представители компаний Microsoft, Facebook, Twitter и Google приняли участие в сессии, посвященной вопросам борьбы с терроризмом в интернете.

Согласно тексту коммюнике, опубликованному на сайте МВД Италии, участники встречи договорились о необходимости укрепить сотрудничество в нескольких основных сферах.

В частности, компании собираются совместно использовать автоматизированные технологии для быстрого определения и удаления террористического контента, обмениваться лучшими практиками и технологиями с целью усилить защиту малых компаний, а также расширять информационную базу данных при помощи научных исследований.

В заявлении отмечается, что главной целью остается развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом в интернете, которое основано на принципах взаимной ответственности, доверия, соблюдения прав человека и верховенства закона.

Компания Twitter оценила встречу как "важную и продуктивную". В свою очередь, министр внутренних дел Италии Марко Миннити подчеркнул, что борьба с терроризмом в сети приобрела особую значимость, поскольку в распоряжении "Исламского государства*" "больше нет территорий", передает агентство Франс Пресс.

*Запрещенная в России террористическая организация