Жители, покинувшие Киркук, скоро вернутся домой, заявили в ООН

ООН, 20 окт — РИА Новости. Большинство жителей Киркука, покинувших город за последнее время в связи с вооруженными столкновениями в районе, вскоре вернутся в свои дома, сообщили в ООН.

Как сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, Управление по делам беженцев и гуманитарные агентства ООН предоставляют воду, продовольствие и укрытие "семьям, которые, опасаясь масштабных военных столкновений, заранее бежали из Киркука и других спорных территорий".

"Управление считает, что большинство этих семей вернутся в свои дома в ближайшие дни", — отметил Хак. При этом он сказал, что некоторые группы людей, по оценкам ООН, вероятно пока останутся во временных убежищах.

Ранее РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщало, что до 100 тысяч жителей Киркука курдской национальности могли покинуть город до вступления в него иракских силовиков.

Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Киркук покинули около 61 тысячи жителей.