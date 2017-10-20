В Каире при столкновениях с террористами погибли 14 полицейских

КАИР, 20 окт — РИА Новости. В результате столкновения с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира погибли 14 офицеров египетской полиции, восемь получили ранения, сообщил новостной портал "Ватан" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Ранее сообщалось о трех погибших силовиках и нескольких раненых.

Отмечается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в этом пустынном районе. В настоящее время район оцеплен, силы безопасности используют вертолеты, чтобы уничтожить преступников.