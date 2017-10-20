ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство*" взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в столице Афганистана, сообщил местный телеканал 1TV.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула, 30 человек погибли, 20 получили ранения. Среди жертв есть женщины и дети. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.

حملۀ انتحاری بر مسجد امام زمان در کابل جان چندین تن را گرفت https://t.co/8Qmt0e9pPF pic.twitter.com/BVNBCQSmZG — TOLOnews (@TOLOnews) 20 октября 2017 г.

​*Запрещенная в России террористическая организация