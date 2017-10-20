КС Молдавии объяснил, кто кроме президента может назначать главу Минобороны

КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер могут вместо президента назначить министра обороны республики, заявил в пятницу на заседании член КС Вячеслав Запорожан.

Очередной спор между президентом Молдавии Игорем Додоном и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. Во вторник КС постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Позже правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно – премьер или спикер парламента – смогут назначить министра обороны.

"В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер издаст декрет о назначении министра обороны и примет его присягу", – заявил Запорожан.

Представитель президента Максим Лебединский заявил, что осуждает это постановление Конституционного суда.