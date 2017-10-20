В Каталонии в день референдума пострадали более тысячи человек

МАДРИД, 20 окт — РИА Новости. Во время проведения референдума о независимости Каталонии и в последующие несколько дней в результате беспорядков пострадали 1066 человек, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Каталонии.

"991 человек обратились за медицинской помощью в день проведения референдума, 1 октября… ещё 75 человек обратились в медицинские учреждения за помощью в период со 2 по 4 октября", — отмечается в документе.

Ранее испанские власти обращали внимание, что большинство пострадавших обратились в медицинские учреждения с синяками и царапинами. Кроме того, они сообщили, что в результате столкновений на избирательных участках в день референдума, который испанские власти считают незаконным, пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны. После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Срок, в течение которого Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества, истек 19 октября. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.

Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. После применение статьи должен одобрить сенат.