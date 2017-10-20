Пхеньян заявил, что не будет применять ядерное оружие без надобности

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пхеньян обладает ядерным оружием и баллистическими ракетами, но будет применять их только в случае угрозы, заявила глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Мы обладаем ядерным оружием и баллистическими ракетами, но мы не будем их применять в случае, когда нет угрозы", — сказала она, выступая на Московской конференции по нераспространению.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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