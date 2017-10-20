В ФРГ информатор полиции подстрекал к терактам, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Информатор уголовной полиции немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия занимался подстрекательством к терроризму и имел связь с террористом Анисом Амри, который в декабре прошлого года задавил 12 людей на городской рождественской ярмарке в Берлине, сообщили газета Berliner Morgenpost и телерадиокомпания RBB со ссылкой на собственное расследование.

СМИ ссылаются на нескольких защитников в уголовном процессе, задействованных в деле иракского проповедника Абу Вала (Abu Walaa, гражданское имя Ахмад Абдулазиз Абдулла А.), который считается центральным координатором террористической группировки ИГ* в Германии. Также журналистское расследование опирается на показания одного из бывших членов террористической ячейки.

По данным СМИ, информатор полиции под кодом VP-01 (Vertrauensperson, "доверенное лицо" — ред.) подстрекал разных членов группировки Валы к совершению терактов на территории Германии. Как издание узнало из внутреннего доклада земельной контрразведки, речь шла, в том числе, о теракте с использованием грузового автомобиля, для этого задания VP-01 подыскивал "доверенного человека".

Вскоре после теракта на берлинской ярмарке один из покинувших группировку членов сообщил полиции, что информатор VP-01 постоянно призывал к терактам именно в Германии и даже отговаривал членов группировки ехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГ*. Но полиция проигнорировала показания экс-члена группировки, так как сочла их не заслуживающими доверия. Также из расследования стало известно, что информатор часто проводил время с Амри и даже приводил его к себе домой.

Управление уголовной полиции Северного Рейна-Вестфалии не прокомментировало эту информацию.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в РФ и других странах террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).

В управлении уголовной полиции Северного Рейна-Вестфалии незадолго до теракта предупредили о том, что зарегистрированный в земле претендент на получение статуса беженца Амри может готовить теракт, сообщило ранее издание Bild am Sonntag. В связи с этим в полиции предложили выдворить тунисца из страны, однако этого не было сделано. В МВД Северного Рейна-Вестфалии пришли к выводу, что такая мера не имеет правовой основы. В результате Амри смог беспрепятственно переехать в Берлин, где и совершил преступление.

*Террористическая организация, запрещенная в России