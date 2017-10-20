Британия останется верна интересам европейской безопасности, заявила Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017

ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания, несмотря на Brexit, останется привержена задаче обеспечения европейской безопасности, в очередной раз подтвердила премьер-министр страны Тереза Мэй на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировали службы ЕС.

"Великобритания безусловно предана интересам безопасности и защиты Европы", — сказала она.

Мэй рассказала, что в четверг на заседании Европейского совета обсуждались проблемы миграции, цифровой экономики, а также "наиболее насущные" международные проблемы – КНДР и Иран.

"Наша позиция едина в осуждении незаконных ракетных запусков Северной Кореи", — сказала премьер-министр Великобритании, призвав всех, кто имеет влияние на КНДР, и в первую очередь, Китай, воспользоваться этим в благих целях.

"Что касается Ирана, мы полностью привержены задаче сохранения ядерного соглашения", — отметила Мэй, напомнив тем самым о недавнем решении президента США Дональда Трампа не сертифицировать соглашение.

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