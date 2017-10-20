В Шяуляе отказались переименовывать гимназию в честь пособника нацистов

ВИЛЬНЮС, 20 окт — РИА Новости. Мэр литовского города Шяуляй Артурас Висоцкас заявил, что власти не намерены переименовывать городскую гимназию имени поэта Юлюса Янониса в честь пособника нацистов, партизана Йонаса Норейки.выразила возмущение просьбой присвоить городской гимназии имя одного из вождей "лесных братьев" Норейки, известного под именем Генерал Ветра. Как отметили в организации, соответствующая петиция появилась на одном из националистических сайтов. Ранее в пятницу посол РФ в Литве Александр Удальцов заявил, что поражен идеей присвоить имя Норейки шяуляйской гимназии, отметив, что "некоторых история так ничему не научила".
"Никто не будет давать имя Норейки гимназии Шяуляя. Петицию мы получили, но петицию может писать кто угодно. Один человек выдвинул идею, сам себе придумал проблему. Ничего предпринято не будет", — сказал РИА Новости Висоцкас.