В Литве возмущены просьбой присвоить школе в Шяуляе имя пособника нацистов

ВИЛЬНЮС, 19 окт — РИА Новости. Еврейская община Литвы возмущена обращением к мэру города Шяуляй Артурасу Висоцкасу с просьбой присвоить городской гимназии имя литовского партизана Йонаса Норейки, пособника нацистов и участника уничтожения евреев, говорится в опубликованной на сайте общине статье.
Как отмечает организация, на одном из националистических сайтов появилась петиция с предложением переименовать гимназию имени поэта Юлюса Янониса в гимназию имени одного из вождей "лесных братьев" Йонаса Норейки. Соответствующий документ уже направлен руководству города. Община отмечает, что под петицией в настоящий момент подписалось пока 70 человек.
По заявлению общины, в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда, "именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество… фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей".
Как отмечается в статье, в 1945 году Норейка организовал в Литве так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление независимой Литвы.
"Он присоединился к "лесным братьям", стал одним из предводителей партизанских отрядов. Действовал под кодовым именем "Генерал Ветра". В конце ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорен к смертной казни. Казнен 26 февраля 1947 года в Вильнюсе, в здании МГБ.