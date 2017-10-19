В Литве возмущены просьбой присвоить школе в Шяуляе имя пособника нацистов

ВИЛЬНЮС, 19 окт — РИА Новости. Еврейская община Литвы возмущена обращением к мэру города Шяуляй Артурасу Висоцкасу с просьбой присвоить городской гимназии имя литовского партизана Йонаса Норейки, пособника нацистов и участника уничтожения евреев, говорится в опубликованной на сайте общине статье.

"Патриотическая общественность Литвы призывает власти города Шяуляй присвоить одной из гимназий имя литовского партизана Йонаса Норейки — пособника нацистов, участника Холокоста, известного под именем Генерал Ветра. Еврейская община Литвы возмущена подобной "инициативой", — говорится в опубликованной в четверг статье на сайте общины.

Как отмечает организация, на одном из националистических сайтов появилась петиция с предложением переименовать гимназию имени поэта Юлюса Янониса в гимназию имени одного из вождей "лесных братьев" Йонаса Норейки. Соответствующий документ уже направлен руководству города. Община отмечает, что под петицией в настоящий момент подписалось пока 70 человек.

Еврейская община Литвы подчеркивает, что на основании данных Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы известно, что Йонас Норейка "с первых дней Великой Отечественной войны являлся пособником нацистов… был одним из наиболее активных участников так называемого вооруженного июньского восстания против советской власти, членом националистической организации "Литовский фронт активистов".

По заявлению общины, в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда, "именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество… фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей".

Как отмечается в статье, в 1945 году Норейка организовал в Литве так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление независимой Литвы.

"Он присоединился к "лесным братьям", стал одним из предводителей партизанских отрядов. Действовал под кодовым именем "Генерал Ветра". В конце ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорен к смертной казни. Казнен 26 февраля 1947 года в Вильнюсе, в здании МГБ.