В Сербии объяснили, зачем военно-нейтральной стране шесть российских МиГ-29

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербия, будучи военно-нейтральным государством, благодарна России за передачу шести истребителей МиГ-29, которые помогут ей защитить свое небо, заявил министр обороны республики Александр Вулин в пятницу на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

"Сербия — это военно-нейтральное государство. Но чтобы быть военно-нейтральным и самостоятельным государством, оно должно быть сильным и в военном смысле, и поэтому ваша помощь для нас очень важна", — объяснил Вулин.

По его словам, договоренность президентов Владимира Путина и Александра Вучича по МиГ-29 дало Сербии "возможность защищать наше небо".

"Я желаю поблагодарить вас лично, дорогой министр. Ибо знаю, сколько нужно было усилий и труда, чтобы все это сделать. Спасибо, что сегодня вы участвуете в этом празднике вместе с нами", — сказал министр обороны Сербии.

Он отметил, что 73-я годовщина освобождения Белграда от немецких захватчиков — это праздник свободы, "день, когда мы вспомним, сколько раз в истории мы были вместе на стороне добра".

Вулин напомнил, и русские, и сербы – славяне, и "именно эта близость — залог того, что мы всегда были на одной и той же стороне". "В самые трудные минуты нашей и вашей истории мы были вместе. И это то, что мы помним, это то, что определяет будущее. И поэтому у нас нет права быть менее смелыми, чем наши предки", — заявил Вулин.