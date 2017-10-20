Иран не считает возможным пересматривать сделку по атому, заявил Аракчи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Иран не видит возможности в дополнительных проверках своих ядерных объектов, как и не считает нужным вносить какие-либо изменения в Совместный всеобъемлющий план действий, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Совместный план, как и протоколы к нему, достаточно ясны в вопросе проверки и мониторинга объектов, все меры были согласованы и мы не видим возможности вносить какие-либо изменения или пересматривать сделку — добавлять в неё что-либо или убирать. Сделка окончательна", — сказал Аракчи.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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