Рябков и Аракчи обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

АРАКЧИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С РЯБКОВЫМ ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ США ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯДЕРНОМУ СОГЛАШЕНИЮ С ИРАНОМ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ