Twitter объявил об изменениях в работе сервиса для повышения безопасности

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американская компания Twitter опубликовала календарь планируемых обновлений сервиса, направленных на повышение безопасности в социальной сети, сообщается в официальном блоге корпорации.

В октябре сервис микроблогов намерен ввести правила, направленные на защиту лиц, изображенных на фотографиях в обнаженном виде, а также предоставить право пользователям, чьи аккаунты были закрыты, запросить пересмотр этого решения.

"Мы расширяем понятие "несогласованное изображения обнаженного тела", чтобы действовать в интересах защиты пострадавших и включать в эту категорию такой контент, когда пострадавший мог не знать, что идет съемка (сюда относится такой контент, как фотографии девушек или женщин с задранной вверх юбкой или изображения, полученные со скрытой веб-камеры). Действие аккаунта пользователя, которого мы идентифицируем, как первоисточник таких изображений, будет немедленно прекращено", — говорится в блоге компании.

В ноябре и декабре сервис также планирует обновить правила, касающиеся размещения изображений и описаний, которые могут разжигать ненависть, и планирует приостанавливать действие аккаунтов, использующих насилие для продвижения в сети.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, содержащими до 140 символов. В сентябре текущего года сервис начал тестировать увеличение ограничений в сообщениях вдвое — до 280 символов. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.