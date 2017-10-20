Twitter объявил об изменениях в работе сервиса для повышения безопасности

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американская компания Twitter опубликовала календарь планируемых обновлений сервиса, направленных на повышение безопасности в социальной сети, сообщается в официальном блоге корпорации.
"Мы расширяем понятие "несогласованное изображения обнаженного тела", чтобы действовать в интересах защиты пострадавших и включать в эту категорию такой контент, когда пострадавший мог не знать, что идет съемка (сюда относится такой контент, как фотографии девушек или женщин с задранной вверх юбкой или изображения, полученные со скрытой веб-камеры). Действие аккаунта пользователя, которого мы идентифицируем, как первоисточник таких изображений, будет немедленно прекращено", — говорится в блоге компании.
В ноябре и декабре сервис также планирует обновить правила, касающиеся размещения изображений и описаний, которые могут разжигать ненависть, и планирует приостанавливать действие аккаунтов, использующих насилие для продвижения в сети.