МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни, говоря о возможности постепенного снятия с России санкций, рассказал, что Евросоюз заинтересовала инициатива Москвы о миротворцах в Донбассе и она требует изучения.

Европа установила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, Москва ввела ответные меры. С тех пор санкции неоднократно продлевались, а в ЕС заявляли, что они будут отменены только после выполнения Россией минских договоренностей, несмотря на то, что Москва является не стороной соглашения, а гарантом.

"Не хочу спекулировать на эту тему: пока, как видите, главы МИДов ЕС не раз единогласно продлевали действие пакетов санкций на последующие шесть месяцев. Хотя, конечно, российская инициатива относительно миротворцев на востоке Украины вызвала определенный интерес в Евросоюзе. И мы хотим услышать больше", — сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о возможности постепенного снятия санкций.

По словам Сойни, российское предложение рассматривается. "Страны ЕС его не отвергли, но нам нужно его изучить", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года.