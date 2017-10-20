Роснефть начала новый нефтяной проект совместно с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода в курдском регионе, доля российской компании может оставить 60%, сообщается на сайте компании.

"ПАО "НК "Роснефть" и Региональное Иракское Правительство Курдистана последовательно реализуют ранее достигнутые договоренности. На полях X Евразийского экономического форума в Вероне стороны объявили о начале совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, доля "Роснефти" в проекте может составить 60%. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group – текущий оператор нефтепровода.

"Вхождение в инфраструктурный проект будет способствовать достижению стратегических целей Компании и позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы Роснефти в Германии", — сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В среду "Роснефть" сообщила, что подписала с правительством Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти добычных блоков, расположенных на территории региона. Сумма платежей за вхождение в проект составит до 400 миллионов долларов. "Роснефть" планирует начать программу геологоразведочных работ и добычу в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года.