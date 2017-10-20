Тарантино завил, что знал о неподобающем поведении Вайнштейна

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что знал о неподобающем поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил с ним работать.

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал", — заявил он в интервью газете New York Times, упомянув при этом о нескольких эпизодах подобного поведения с участием известных актрис. "Жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что я слышал. Если бы я тогда сделал то, что должен был, мне пришлось бы не работать с ним", — добавил режиссер.

Издание New York Times на прошлой неделе опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы, как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.