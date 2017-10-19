Тело погибшей в Доминикане россиянки в пятницу отправят на родину

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тело россиянки, которая погибла в Доминиканской республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля, в пятницу будет отправлено на родину, сообщил РИА Новости руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураб Перадзе.

Туристка из РФ Наталья Бородина погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе в сторону аэропорта Пунта-Каны. В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, также находившаяся в машине. Бойрачук после этого была задержана местной полицией, впоследствии ее признали невиновной в гибели подруги. В страховой компании "АльфаСтрахование" РИА Новости ранее сообщали, что погибшая была застрахована у них на сумму 50 тысяч евро.

"Тело будет завтра отправлено на родину рейсом авиакомпании AirFrance со стыковкой в Париже, когда точно оно прибудет на родину, я сказать не могу", — сказал собеседник агентства.