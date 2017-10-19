Путин: восстановление связей необходимо как Украине, так и России

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. Выступая в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление связей необходимо как Украине, так и России.

"Миллион украинцев уже в Польше и достаточно много в других странах, поэтому, вот это беда, конечно, беда Украины — происходит деиндустриализация, останавливаются крупные предприятия промышленные, рынок российский потерян, товары никому не важны. Металлургическая промышленность там еще работает, но вот машиностроение, авиация, космос там, конечно, в тяжелом состоянии, то есть высокотехнологичные перспективные сферы, но я надеюсь, что это тоже когда-то пройдет, очень на это рассчитываю. В том числе, в результате взаимодействия между Россией и Украиной. Думаю, что восстановление связей необходимо, кстати, и России тоже", — завил Путин в четверг.

Итоговая сессия клуба "Валдай". Ключевые заявления >>