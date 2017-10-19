Путин вспомнил о дружеских отношениях с Биллом Клинтоном

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил о дружеских отношениях с экс-президентом США Биллом Клинтоном, о чем рассказал в четверг на Валдайском форуме.

"Я никогда не забуду поддержку, например, Билла Клинтона при первых моих шагах в качестве председателя правительства еще. В Новой Зеландии, я помню — меня Борис Николаевич Ельцин послал вместо себя, я там впервые с Клинтоном познакомился, у нас хорошие, позитивные, добрые человеческие отношения сложились", — рассказал Путин, отвечая на вопрос о том, как преодолеть критическое отношение России и США друг к другу.

Путин отметил, что в истории российско-американских отношений были позитивные моменты, однако сейчас ситуация осложняется навязыванием определенных стереотипов против России американской стороной.

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