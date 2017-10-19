Путин о войсках НАТО у границ России: пусть тренируются, все под контролем

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Россию не беспокоит усиление присутствия НАТО у своих границ, пусть тренируются: каждый их шаг известен и понятен, все под контролем, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай".

"Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен… Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем", — ответил Путин на вопрос о том, представляет ли угрозу РФ наращивание военного присутствия НАТО и какой может быть ответ на это.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.

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