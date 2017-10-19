Путин: беженцы с Украины должны иметь возможность остаться в России

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что беженцы с Украины должны иметь возможность остаться в России, правительству РФ уже поручено проанализировать ситуацию.

"Да, такое поручение у правительства соответствующих наших инстанций и органов есть, делать нужно аккуратно, имея в виду наши возможности, имея в виду социальные последствия, готовность или не готовность социальной инфраструктуры, но я считаю, что это справедливо, что мы должны этих людей поддержать, и те, кто хочет остаться в России, должны такую возможность иметь, но мы сейчас над этим работаем", — сказал Путин в четверг в ходе сессии дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>