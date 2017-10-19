Путин заявил, что рассчитывает на подвижки в урегулировании на Украине

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба "Валдай" в четверг заявил, что очень рассчитывает на подвижки в урегулировании на Украине.

"Я очень рассчитываю на то, что мы продвинемся. Но я абсолютно искренне говорю, недостаточно просто обратиться к России, надо влиять и на позицию Киева", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, каким он видит урегулирование конфликта на юго-востоке Украины через три года.

Путин отметил, что на Украине недавно было принято "решение по языку, запрещающее по сути вести преподавание в школах на языках национальных меньшинств". "Венгрия возмутилась, Румыния возмутилась, Польша отчасти какие-то высказывания…, но в целом Евросоюз молчит". "Почему не осуждают? Тишина", — подчеркнул он.

"Сейчас установили памятник Петлюре — это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса еврейского все молчат. Вам своих клиентов жалко что ли в Киеве? Это не украинский народ делает, это все делается с подачи соответствующих правящих структур. Почему же вы молчите?", — добавил президент РФ.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>