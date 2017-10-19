Путин заявил, что Трампу не дают реализовать свои предвыборные планы

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания клуба "Валдай", говоря о президенте США Дональде Трампе, отметил, что ему не дают реализовать свои предвыборные планы.

"Что касается действующего президента (США), то я вот как говорил год назад, так и сейчас могу повторить — мы будем работать, а сейчас говорю — работаем с тем президентом, которого избрал американский народ. А его непредсказуемость, она связана не только с ним, она связана еще и с тем, что очень большое сопротивление внутри страны. Ведь ему практически не дают реализовать ни одной из его предвыборных платформ и планов: в здравоохранении там, еще в чем-то. По мигрантам принимает решение — сразу суд блокирует, ну это же постоянно происходит. Поэтому говорить о том, что эта непредсказуемость от него только зависит — нет, это зависит от всей американской политической системы", — сказал Путин.

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