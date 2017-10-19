Путин пошутил, что у экс-главы МИД России нет головы

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, общаясь с экспертами клуба "Валдай", пошутил, что у экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, отказавшегося от наличия у России национальных интересов, нет головы, а только черепная коробка.

Профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон рассказал историю о встрече в начале 90-х годов тогдашнего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева с экс-президентом США Ричардом Никсоном. На встрече Козырев сказал, что "у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы". "Никсон только покачал головой", — рассказал эксперт.

"Это говорит о том, что у Никсона есть голова", — отреагировал Путин. Эксперты клуба "Валдай" засмеялись. А Путин продолжил: "А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет".

Андрей Козырев был министром иностранных дел России с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Его часто критиковали за уступки западу, в иностранной прессе его называли "Мистер Да".

Ричард Никсон был президентом США в 1969-1974 годах.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>