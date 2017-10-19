Путин пошутил, что у экс-главы МИД России нет головы

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, общаясь с экспертами клуба "Валдай", пошутил, что у экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, отказавшегося от наличия у России национальных интересов, нет головы, а только черепная коробка.
"Это говорит о том, что у Никсона есть голова", — отреагировал Путин. Эксперты клуба "Валдай" засмеялись. А Путин продолжил: "А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет".
Андрей Козырев был министром иностранных дел России с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Его часто критиковали за уступки западу, в иностранной прессе его называли "Мистер Да".
Ричард Никсон был президентом США в 1969-1974 годах.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>