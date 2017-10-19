Тиллерсон посетит на следующей неделе Пакистан и Индию, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит на следующей неделе Пакистан и Индию, встретится с высокопоставленными лидерами этих стран, заявили в четверг в госдепе.

"В Исламабаде госсекретарь встретится с высокопоставленными лидерами Пакистана, чтобы обсудить наше продолжающееся крепкое двустороннее взаимодействие, важную роль Пакистана в успехе нашей стратегии в Южной Азии и расширяющиеся экономические связи между нашими двумя странами", — говорится в сообщении госдепа, поступившем в РИА Новости.

В Нью-Дели Тиллерсон также намерен встретиться с высокопоставленными официальными лицами и обсудить "укрепление стратегического партнерства".

В августе президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. Также Трамп заявил, что США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе.