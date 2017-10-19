Косачев о речи Путина: Россия посылает миру сигнал о взаимном уважении

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия посылает сигнал миру о необходимости уважать позицию и суверенитет друг друга, наша страна готова пройти часть своего пути международного урегулирования, но односторонних уступок больше не будет, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай", сенатор отметил, что это "системное и глубокое изложение причин, динамики и прогнозируемых последствий кризиса в международных отношениях, обусловленного односторонней претензией США и их союзников на глобальное доминирование без учета национальных интересов других стран, включая Россию".

Косачев напомнил, что предыдущая попытка "достучаться" до американцев была предпринята чуть более 10 лет назад в Мюнхене, и тогда конструктивные сигналы со стороны России были замолчаны, искажены и проигнорированы.

"Сейчас — очередная попытка, дающая миру ещё один шанс на движение вперёд в деле формирования коллективной и многосторонней системы глобальной безопасности", — сказал парламентарий.

И если реакция опять будет такой, какой она была десятилетие назад, по вине "коллективного Запада" будут в очередной раз упущены явно существующие, но не менее системно блокируемые Западом возможности сделать мир действительно стабильным и безопасным, считает законодатель.

"Россия, как подтверждает выступление президента, сохраняет готовность пройти свою часть пути, но совершенно точно не будет повторять ошибки 90-х, связанные с односторонними уступками", — заключил Косачев.