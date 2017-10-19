Путин призвал сформировать новую ядерную повестку дня

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отказаться от устаревшей повестки дня в вопросах по ядерному оружию, в обсуждении должны принимать участие не только "группа избранных", а все мировое сообщество.

"Убеждён: пора отказаться от устаревшей повестки дня. Я говорю о том, что было, но нам, без всяких сомнений, нужно посмотреть вперед. Надо перестать оглядываться назад, это ясно… Давно назрел откровенный разговор, участниками которого была бы не только некая группа избранных, вроде как самых достойных и продвинутых, а все глобальное сообщество", — сказал Путин, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>