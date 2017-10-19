Любые противоречия с КНДР надо решать цивилизованно, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Нельзя забывать, что КНДР — это суверенное государство, и любые противоречия надо решать цивилизованно, заявил президент России Владимир Путин.

"Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится — нельзя забывать, что Корейская Народная Демократическая Республика — это суверенное государство. Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>