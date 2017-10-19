Выигрыш за счет других в современном мире невозможен, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Выигрыш в современном мире невозможен за счет других, нужно вместе формировать порядок, сказал президент РФ Владимир Путин.

"В современном мире стратегический выигрыш невозможен за счет других. Подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензии на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет, а вот естественное справедливое отторжение и противодействие неизбежно вызовет", — сказал Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".

Он отметил, что результатом такого соперничества станет дальнейший рост напряженности, "вместо того, чтобы вместе попытаться сформировать устойчивый, стабильный миропорядок".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>