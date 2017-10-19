СМИ сообщили о кризисе в отношениях Бельгии и Испании из-за Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, осудивший насилие в ходе референдума в Каталонии и призвавший стороны к диалогу для разрешения политического кризиса, отрицает наличие кризиса в отношениях с Мадридом, о котором сообщили бельгийские СМИ.

Ранее издание Libre Belgique сообщило, что испанский премьер-министр Мариано Рахой раскритиковал заявления Мишеля, который в интервью бельгийским СМИ назвал кризис с Каталонией не юридическим, а политическим, и призвал стороны к диалогу. В интервью Мишель также подтвердил заявления об осуждении насилия, сделанные в день референдума.

По информации СМИ, посол Бельгии в Испании был вызван в администрацию испанского премьера. На встрече ему заявили, что Мадрид считает неприемлемой позицию Бельгии. Испанские власти полагают, что центральное и региональное правительства нельзя ставить на один уровень, а также удивляются, почему Бельгия не призвала Каталонию соблюдать конституционный порядок Испании. Кроме того, посла предупредили, что заявления Мишеля "не останутся без последствий". По информации СМИ, испанские власти даже грозят не поддержать кандидатуру генерального комиссара федеральной полиции Бельгии Катрин Де Болль на пост главы Европола.

"Не было никакого инцидента, нет никакого кризиса. Если бы случился инцидент или произошел кризис, то премьер-министр или министр иностранных дел сообщили бы о проблеме своим коллегам. Этого не было сделано", — сказал Мишель журналистам перед саммитом ЕС.

По его словам, "в СМИ происходит драматизация".

"Она основана на заявлениях, которые я подтверждаю, я призываю от имени правительства, как это сделала и ЕК, к политическому диалогу для разрешения политического кризиса, я призываю к деэскалации, я ясно осудил любые формы насилия", — заявил бельгийский премьер.

При этом Мишель не думает, что ситуация скажется на процессе назначения Катрин Де Болль на пост главы Европола. "Испания – это страна, которая не занимается подобными репрессиями. Идет процедура назначения в Европол, она основана на качествах и успехах кандидатов", — сказал премьер-министр Бельгии.

Он сообщил, что не планирует проводить двустороннюю встречу с Рахоем на полях саммита ЕС в четверг и в пятницу. "Наши дипломатические советники и наши послы находятся в постоянном контакте на высшем дипломатическом уровне", — заявил Мишель.