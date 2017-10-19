Путин о ситуации в Каталонии: раньше надо было думать Европе

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Каталонии, выступая на пленарной сессии форума "Валдай".

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого глава женералитета Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти. Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.

По его словам, в Москве знают, что руководство Испании предпринимает шаги в этом направлении. "В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств", — сказал Путин, отметив, что Европе "раньше надо было думать", когда только возникали противоречивые процессы.