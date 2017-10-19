Путин призвал не загонять КНДР в угол, а решать ситуацию через диалог

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Ситуацию вокруг КНДР необходимо решать путем диалога, не загоняя ее в угол, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы выполняем все решения совбеза ООН, но решать эту проблему, безусловно, надо путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства и ругани", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума "Валдай".

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР.