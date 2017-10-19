Украинская погранслужба подтвердила задержание в аэропорту депутата

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил задержание в аэропорту Киева депутата Верховной рады Борислава Розенблата, которого подозревают в причастности к легализации незаконной добычи янтаря.

Ранее СМИ ссылкой на источник в аэропорту сообщили, что правоохранители задержали в аэропорту Киева при попытке вылететь в Германию Розенблата, у него при себе были золото и бриллианты.

"Он (Розенблат) был задержан следователями НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.) при попытке вылететь из аэропорта "Жуляны", — цитирует Слободяна агентство УНИАН. Он также сообщил, что по поводу обстоятельств и деталей задержания Розенблата необходимо обратится в НАБУ.

Адвокат депутата Алексей Шевчук заявил, что правоохранители вывели Розенблата из самолета и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.

"Никаких драгоценностей при нем не было, ничего такого. Информация об этом – неправда и провокация", — сказал Шевчук в комментарии украинскому изданию "Украинская правда".

Адвокат также заявил, что утром в четверг Розенблат сообщил НАБУ о том, что на 3 дня уедет за пределы страны, и продемонстрировал обратный билет. Шевчук добавил, что Розенблат должен был лететь на "ежегодное лечение".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады, в том числе Розенблата, в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Киевский суд назначил депутату Розенблату залог в 270 тысяч долларов. Позднее украинский парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Розенблата, подозреваемого в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов.

Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно на Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.