Государственный адвокат Януковича надеется, что его клиент с ним свяжется

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Государственный адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича по уголовному делу о государственной измене Максим Герасько заявил, что не смог встретиться со своим подзащитным во время поездки в Россию, надеется, что экс-глава государства свяжется с ним.

Ранее Оболонский районный суд Киева дважды переносил рассмотрение уголовного дела против Януковича по обвинению в государственной измене в связи с тем, что Герасько заявил о своем визите в РФ для встречи с подзащитным с целью согласования правовой позиции. Герасько по итогам поездки заявил, что не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, который предоставила защита ранее, и не смог с ним встретиться лично.

"Невозможно продолжать дальнейшее рассмотрение дела, пока правовая позиция не будет согласована (с Януковичем – ред.). К сожалению, мой приезд был внезапным, поскольку телефона его у меня нет, чтобы предупредить. Почта тоже не очень понятно как работает, поэтому я не застал на месте своего клиента, но выяснил, где он живет. То есть это официальный адрес, на который должны направить почтой повестки. Мной сделан ряд адвокатских запросов на территории Российской Федерации, я поговорил с охраной, мне сообщили, что он действительно там живет", — сказал Герасько журналистам.

Он рассчитывает, что Янукович все же с ним свяжется. По словам адвоката, он не может представлять в суде интересы своего подзащитного, не согласовав предварительно с ним правовую позицию.

"Я считаю, что встреча должна состояться, надеюсь, что она состоится в будущем. Я оставил свои координаты, надеюсь, что мой клиент свяжется со мной или как-то выйдет на связь", — сказал адвокат.

Ранее Герасько сообщил, что ездил в РФ за своей счет, но суд пообещал компенсировать расходы. Адвокат находился в Ростове с 8 по 12 октября.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат, им стал Герасько.