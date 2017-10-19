Турция примет жесткие меры против РПК в Киркуке, заявил вице-премьер

АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Анкара рассматривает все возможные шаги в отношении курдской автономии Ирака и готова к жестким мерам против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в иракской провинции Киркук, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя позицию турецких властей в отношении референдума о независимости в Иракском Курдистане.

Иракские силовики в настоящее время проводят операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами в Киркуке. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.

"Власти Турции разъяснили шаги, которые будут предприняты в первую очередь. Анкара учитывает любое развитие событий и подготовила планы ответных мер… Она не позволит террористам РПК распространить свое влияние на этот район (Киркук) и примет жесткие ответные меры против PПK", — цитирует Боздага агентство Anadolu.

По его словам, в Киркуке живут арабы, туркмены, курды, и он известен как исторический город туркменов. "Нужно учесть этот факт для сохранения этнической структуры Киркука", — добавил вице-премьер.