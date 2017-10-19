Южная Корея планирует провести в Москве переговоры по ядерной проблеме

ТОКИО, 19 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея рассчитывает на этой неделе провести в МИД РФ переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова, заявил в четверг на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док. Видеозапись брифинга размещена на сайте внешнеполитического ведомства Республики Корея.
"Прорабатывается вопрос переговоров о ядерной проблеме Северной Кореи с послом по особым поручениям Олегом Бурмистровым", — сказал Но Гю Док.
Ли Сан Хва является заместителем главы делегации Южной Кореи на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР, которые зашли в тупик к 2009 году. В них участвовали заместители глав внешнеполитических ведомств России, США, Китая, Японии и двух корейских государств.
Ранее сеульская газета "Чунан ильбо" не исключила встречи в Москве делегации Южной Кореи с главой североамериканского департамента МИД КНДР Цой Сон Хи на полях конференции по нераспространению. Должность Цой Сон Хи соотносится с должностью заместителя главы делегации КНДР на шестисторонних переговорах. Она уже побывала в Москве в конце сентября и провела встречу с Олегом Бурмистровым, а также была принята замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым.