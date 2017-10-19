Южная Корея планирует провести в Москве переговоры по ядерной проблеме

ТОКИО, 19 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея рассчитывает на этой неделе провести в МИД РФ переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова, заявил в четверг на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док. Видеозапись брифинга размещена на сайте внешнеполитического ведомства Республики Корея.

Но Гю Док сообщил, что глава департамента МИД Республики Корея по урегулированию северокорейской ядерной проблемы Ли Сан Хва, который примет участие в Московской конференции по нераспространению, прорабатывает вопрос отдельной встречи с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым.

"Прорабатывается вопрос переговоров о ядерной проблеме Северной Кореи с послом по особым поручениям Олегом Бурмистровым", — сказал Но Гю Док.

Ли Сан Хва является заместителем главы делегации Южной Кореи на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР, которые зашли в тупик к 2009 году. В них участвовали заместители глав внешнеполитических ведомств России, США, Китая, Японии и двух корейских государств.

Но Гю Док напомнил, что на этой неделе в Сеуле состоялись контакты глав делегаций США, Японии и Южной Кореи на шестисторонних переговорах.

Ранее сеульская газета "Чунан ильбо" не исключила встречи в Москве делегации Южной Кореи с главой североамериканского департамента МИД КНДР Цой Сон Хи на полях конференции по нераспространению. Должность Цой Сон Хи соотносится с должностью заместителя главы делегации КНДР на шестисторонних переговорах. Она уже побывала в Москве в конце сентября и провела встречу с Олегом Бурмистровым, а также была принята замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым.