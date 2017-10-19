Более миллиона человек в Китае сыграли в игру "Похлопай речи Си Цзиньпина"

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские интернет-пользователи уже более суток соревнуются в новой онлайн-игре "Похлопай речи ", которую глава КНР произнес на открытии 19-го съезда Компартии Китая в среду, к настоящему моменту лидеру КПК виртуально "похлопали" более миллиона человек.

Си Цзиньпин на открытии очередного 19-го съезда Компартии Китая произнес самую долгую речь в истории страны, она продолжалась три часа 26 минут, текст речи состоял из 32,3 тысячи иероглифов. Вживую речь китайского лидера слушали более 2,3 тысячи делегатов и почти столько же журналистов, она прерывалась аплодисментами 71 раз.

Компания Tencent предложила всем, кто не смог поаплодировать Си Цзиньпину в Доме народных собраний в Пекине, сделать это в интернете, и выпустила простую игру, которая за сутки стала настоящим хитом в китайском сегменте интернета.

Разработчики предлагают пользователям прослушать 20-секундный отрывок речи китайского лидера, после чего появляется кнопка с надписью "я хочу похлопать", пользователь нажимает ее и после трехсекундного обратного отсчета можно начать "аплодировать". В нижней части экрана появляется желтое поле, по которому нужно стучать пальцем в течение 19 секунд, в правой части экрана можно сразу видеть свой результат.

После прохождения соревнования его можно повторить, либо порекомендовать игру друзьям в интернете. Корреспондент РИА Новости смогла обойти в соревновании 20% пользователей, "похлопав" за отведенное время 201 раз.

Китайский лидер в своей речи подвел итоги пятилетней работы 18-го съезда партии, сделав акцент на успехах экономического строительства и прогрессе в углублении реформ, важное место в докладе заняли такие вопросы, как экономические реформы, модернизация армии, партийная дисциплина, борьба с коррупцией, искоренение бедности в стране, решение социальных проблем, а также внешняя политика и борьба с международными угрозами и вызовами.