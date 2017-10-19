В Киеве митинг возле Рады проходит спокойно

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Ситуация возле здания Верховной рады в Киеве, где продолжается митинг ряда политических сил, остается спокойной, сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) дня ситуация на месте массовых мероприятий под стенами Верховной рады остается спокойной и контролируемой. Сейчас под стенами парламента около 700 участников акции. Полиция и силы Национальной гвардии продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности", — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Главными итогами первого дня митинга, который не увенчался выполнением ни одного из требований митингующих, стало объявление акции бессрочной, до выполнения всех требований протестующих, и последовавшая после этого потасовка между активистами и полицией, пытавшихся помешать установлению палаток на площади перед Радой. Ожидается, что в четверг Рада приступит к рассмотрению законопроектов, которые касаются двух из трех требований активистов.