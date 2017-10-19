МИД: есть все шансы договориться о статусе Каспийского моря в 2018 году

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Большинство статей будущей конвенции о статусе Каспия уже согласовано, есть все шансы достичь договоренности в 2018 году, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, спецпредставитель президента по делимитации и демаркации границы с сопредельными государствами — участниками СНГ Игорь Братчиков.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

"Как известно из классики, "полную гарантию дает только страховой полис". Но говоря серьезно, есть все шансы и все условия для благополучного исхода в следующем году переговорного процесса по статусу Каспия", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли гарантии того, что договоренность будет достигнута в 2018 году.

"Все стороны осознают, что Конвенция будет компромиссным правовым инструментом, который должен обеспечить понятные и прозрачные правила для нашего взаимодействия в различных областях, разрешения возможных спорных вопросов, стать надежной основой для сохранения в регионе безопасной и прогнозируемой ситуации, сохранения Каспия как моря дружбы и добрососедства", — добавил дипломат, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по Каспию.

По его словам, сейчас уже согласовано абсолютное большинство статей будущей конвенции о статусе Каспия. Братчиков подчеркнул, что в документе "гармонично сбалансированы потребности всех пяти стран, не ущемляются национальные интересы ни одной из них".

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