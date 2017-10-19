Игорь Братчиков: надеемся, что пазл на Каспии скоро будет собран

Посол по особым поручениям МИД РФ, спецпредставитель президента по делимитации и демаркации госграницы Российской Федерации с сопредельными государствами-участниками СНГ Игорь Братчиков рассказал в интервью РИА Новости о том, как идут переговоры по статусу Каспийского моря, когда может быть подписана соответствующая конвенция и о том, как в регионе будут решаться вопросы о прокладке транскаспийских трубопроводов и добычи полезных ископаемых.

— Российская сторона утверждает, что переговоры по правовому статусу Каспия находятся на финальном этапе. Однако прикаспийским странам пока никак не получается договориться, даже очередной саммит в Казахстане, который планировался на 2017 год, судя по всему, перенесен как минимум на следующий. По каким пунктам не удается достичь консенсуса?

— Позвольте не согласиться: о том, что переговоры по правовому статусу Каспийского моря близятся к завершению, заявляет не только российская сторона, об этом говорят и в других каспийских столицах.

И это не случайно. Реальная перспектива выйти на подписание основополагающей Конвенции о правовом статусе Каспийского моря открылась после двадцати лет переговоров на Четвертом каспийском саммите, который состоялся в Астрахани три года назад и результаты которого были единодушно признаны прорывными. Именно тогда впервые была поставлена цель подготовить конвенцию к подписанию на следующей встрече в верхах.

Главной задачей постастраханского цикла переговоров, по сути, является перенос политических решений, закрепленных в пятистороннем заявлении президентов по итогам саммита, в "тело" конвенции, а также поиск компромиссных развязок по оставшимся неурегулированными вопросам.

За прошедшее время нам удалось выйти на консенсусные формулировки почти по всем дискуссионным моментам. В детали переговорных позиций, тщательно отрабатываемых каждой стороной с участием многочисленных профильных ведомств, вдаваться не буду. На переговорах действует правило конфиденциального обсуждения рассматриваемых тем. Подчеркну, однако, что в согласованном на сегодняшний день тексте (а это абсолютное большинство статей конвенции) гармонично сбалансированы потребности всех пяти стран, не ущемляются национальные интересы ни одной из них.

— Ранее сообщалось, что для завершения работы над конвенцией по правовому статусу Каспийского моря в этом году могут встретиться главы МИД "каспийской пятерки". Когда и где пройдет эта встреча?

— Такая договоренность имеется. В настоящий момент прорабатываются конкретная дата и место проведения очередного совещания мининдел "пятерки". С высокой долей вероятности встреча пройдет до конца года.

— Есть ли гарантия, что конвенция будет подписана в следующем году? Или сроки могут снова сдвинуться?

— Как известно из классики, полную гарантию дает только страховой полис. Но говоря серьезно, есть все шансы и все условия для благополучного исхода в следующем году переговорного процесса по статусу Каспия. Все стороны осознают, что конвенция будет компромиссным правовым инструментом, который должен обеспечить понятные и прозрачные правила для нашего взаимодействия в различных областях, разрешения возможных спорных вопросов, стать надежной основой для сохранения в регионе безопасной и прогнозируемой ситуации, сохранения Каспия как моря дружбы и добрососедства.

— Как по новой конвенции будет решаться вопрос о возможной прокладке транскаспийских трубопроводов? Потребуется ли для этого согласие всех стран региона? Как вообще Москва относится к строительству газопроводов по дну Каспия? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Эльмар Мамедъяров: готово около 80% основного документа по статусу Каспия

— По данному вопросу Россия занимает последовательную и предельно открытую позицию. Мы однозначно выступаем за примат экологии над экономикой. Твердо придерживаемся всех взятых на себя по международным договорам обязательств в сфере защиты окружающей среды, в том числе рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 2003 года (Тегеранская конвенция). Считаем недопустимым в погоне за гипотетическими экономическими выгодами забывать о возможных фатальных последствиях для хрупкой экосистемы водоема. Прикаспийские страны несут солидарную ответственность за судьбу Каспийского моря и объединены общей целью — сохранить для потомков чистый, живой Каспий, уменьшить антропогенную нагрузку, восстановить и приумножить его утраченное биоразнообразие. Твердо убеждены, что односторонние действия по данному вопросу недопустимы, так как любая авария на транзитной энергетической инфраструктуре может повлечь за собой непрогнозируемые экологические риски трансграничного характера.

— Есть ли согласие по вопросам добычи углеводородов из каспийских морских месторождений? Как она будет регулироваться?

— Напомню, что в 2014 году в Астрахани лидеры "каспийской пятерки" условились, что проблема разграничения пределов юрисдикции между прибрежными государствами будет решаться в двух разных плоскостях. В акватории возникнут морское пространство под национальным суверенитетом прибрежного государства шириной 15 морских миль, примыкающее к нему 10-мильное пространство, где действуют исключительные права прибрежного государства на добычу биоресурсов, и общее водное пространство. Что же касается дна и недр Каспийского моря, то они будут разграничиваться в целях недропользования (так называемая ресурсная юрисдикция) по договоренности между сопредельными и противолежащими государствами в дву- и трехстороннем формате. Так, дно и недра Северного Каспия поделены между Россией, Казахстаном и Азербайджаном на основании соглашений 1998-2003 годов, Казахстана и Туркменистана — по соглашению от 2014 года.

Рассчитываем на положительные подвижки в аналогичном процессе на юге и надеемся, что в недалеком будущем донный пазл будет окончательно собран.