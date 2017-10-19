В крови виновницы харьковского ДТП не нашли алкоголь

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Экспертиза не выявила в крови водителя Lexus, который влетел в группу людей на пешеходном переходе в Харькове, алкоголя и наркотических веществ, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек , шестеро пострадали. По данным Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

"Вчера была сделана экспертиза ее крови и других биологических жидкостей, она была сделана дважды и в присутствии в том числе активистов, которые приехали к месту проведения экспертиз. Дополнительная экспертиза будет проводиться, образцы запечатаны и отправлены в Киев. На месте по результатам экспертизы не было выявлено алкогольных или наркотических веществ. Но не всегда совершаются такие ДТП под ними, это не является смягчающим фактором", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина"

Он считает, что девушке грозит реальный срок, так как она нарушила правила дорожного движения. К тому же, по мнению политика, общество не воспримет условный срок. Согласно Уголовному кодексу Украины, виновнику ДТП грозит срок до десяти лет лишения свободы.